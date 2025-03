No to sobie jeszcze długo poszukają bo Europa nie ma i długo nie będzie mieć myśliwca 5 generacji z podobnymi możliwościami. A wy dalej się dajcie urabiać trolni sponsorowanej przez euroburdel. Może my też powinniśmy zrezygnować z F-35 na rzecz "potężnych" europejskich alternatyw? F-35 to obecnie najbardziej zaawansowany i najnowocześniejszy samolot dostępny na eksport. Wszystkie inne maszyny 5 generacji, poza Chińskimi J-20, są albo na etapie makiety, albo co najwyżej wczesnych prototypów Pokaż całość