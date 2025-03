Ciekawe, co na to covidianie, którzy nosili szmaty nawet w plenerze i szprycowali się po 3 - 4 razy, bo im telewizor powiedział, że po szczepieniu się nie zaraża, a szczepionki mają 100 % skuteczność. Pewnie to robili w obawie o to, że zarażą babcię wirusem czyhającym na krzakach w lesie. W końcu po to były kary 30000 zł za chodzenie po nich, prawda?