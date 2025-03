Mam dwa pytania do lobbystów:



1. Jak my mamy jeździć po SCT autobusami jak na otomoto jest tylko 500 sztuk wystawionych, Przeca to ćwiartka Warszawy wykupi.

2. Czy będzie można parkować autobus, pod blokiem, na trawniku, skoro miasto nie pomyślało o miejscach parkingowych do nich przystosowanych?.



Dziękuje.