A dlaczego mieliby zrezygnować? Przecież są całkowicie odrębnym bytem. Co prawda przeszli na WebExtensions, ale to wcale nie znaczy, że muszą dostosowywać się do wszystkiego jak leci? I szczerze? Dobrze, że są. Bo chociaż swoje najlepsze lata mają dawno za sobą to ich Gecko jest jedyną realną alternatywą dla monokultury Blinka.