Wystawiam swoje mieszkanie, moja wlasnosc, na portalach. Dzwonia te pokemony z biur "my pomozemy" (HA TFU). To mowie spoko wystaw ogloszenie ale dolicz te swoje 20k prowizji do ceny OK? Znajdziesz frajera, dostaniesz za nic 20k. A pokemon (smieszny agencik HA TFU) na to:

- ale to moze wprowadzic zdezorientowanie, konsument moze sie czuc sie niepewnie (to wg agenta niepozadane zjawisko).



To ja mu:

- to nie dzwon tu wiecej, w ogloszeniu Pokaż całość