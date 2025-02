TVN kłamie i manipuluje non stop, gróźb brak

To podaj dzisiejsze przykłady. Bo jeżeli chodzi o republikę to dziś poszedł spin, że materiał TVN jest dowodem na to, że 8 gwiazdek wymyśliły ruskie służby. Co więcej, zrobili to na podstawie materiału z TVN. Tego TVN, którego oskarżają tak jak ty o kłamanie non stop.A ostatnio bardzo ciekawym przypadkiem było zaprezentowanie polskiego menela jako uchodźcy podrzucanego nam przez Niemców