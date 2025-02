Dla niewtajemniczonych - Macron jest dość urażony, bo jak podjechał pod Biały Dom z wizytą niedawno, to... nikt nie czekał na niego i musiał trąbić i czekać, by go zechcieli wpuścić, jak prezydent jakiejś Polski co najmniej. Tak więc to nie tak, że tylko naszego Dudę Trump traktuje pogardliwie, on tak do każdego bucowato podchodzi, chyba że się go boi. Stąd jego służalczość wobec Netanjahu i braterska miłość do putina, który jest Pokaż całość