22-letni Kacper, funkcjonariusz Służby Więziennej, doznał udaru krwotocznego podczas pełnienia służby 26 lipca 2024 roku. Trafił on do szpitala w Sanoku, jednak jego stan szybko się pogarszał. Konieczny był transport do specjalistycznej placówki w Rzeszowie. W siódmej dobie hospitalizacji Kacpra, doszło do kolejnego udaru. Jego stan określano jako krytyczny. Doszło do obrzęku mózgu i napadów padaczkowych. Lekarze przeprowadzili kraniektomię i wprowadzili pacjenta w śpiączkę farmakologiczną, w której pozostawał przez sześć tygodni. Po wybudzeniu okazało się, że ma całkowity niedowład lewej strony ciała (zdjęcie wypisu ze szpitala w Rzeszowie na zdjęciu poniżej).