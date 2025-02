Komunizm to trochę jak mityczny nazizm. Tak naprawdę komunizm siadł idealnie w państwach które co dekadę uprawiały bolszewizm pod inną nazwą - Chiny czy Rosja. My byliśmy trochę bardziej cywilizowani to max co wypaliło to komunizm w wersji soft.

Najgorsze w tej ideologii była kompletna porażka ekonomiczna tego systemu która nakręcała biedę, a to dalej budziło obrzydliwe ludzkie cechy - system komunistów był zbiorem życzeń intelektualistów "jak powinno być". Kapitał Marksa to Pokaż całość