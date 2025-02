Informacja nie prawdziwa. To nielegalni imigranci z Polski, toteż pisanie "nielegalni uchodźcy z Niemiec" to manipulacja. Niemcy muszą mieć dowody, że przyszli z Polski by ich odesłać. A to mogą być ci których PiS sprowadził do Polski. Dziesiątki tysięcy imigrantów spoza Europy dostało wizę od PiSu. Nikt ich nie kontrolował czy nadal są w Polsce. Toteż Polska była okienkiem na Europe.