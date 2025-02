W sumie jak nad tym się zastanowić, to dla nas chyba nie było by to złe....

Raczej na wschodzie spokój (dla nas), a Ukraina miała by ochronę USA w zamian za częściową utratę suwerenności- głównie ekonomicznej.

Ale może wyszło by to na plus, oligarchia i ogólnokrajowa korupcja i tak większość tych zysków by zagarnęła lub roSSija jak by tam weszła....