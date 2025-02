To niestety nie tylko problem Trzebiatowa, ale całej Polski. Kryzys demograficzny to temat, który dotyczy wielu regionów. Mniej dzieci, starzejące się społeczeństwo, problemy z emigracją młodych ludzi za lepszym życiem – to wszystko skutkuje pustoszejącymi miastami. Trzeba pilnie pomyśleć o lepszej polityce prorodzinnej, która zmieni ten trend.