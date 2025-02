Europa zasiedlona jest przez ludzi od 3 milionów lat. Nigdy na nadającym się do zamieszkania terenie nie było pusto. Na terenach dzisiejszej Polski ludzie mieszkali bezustannie od końca Zlodowacenia. Nie ma sensu wskazywać dat i genealogii. Każdy dzisiejszy Europejczyk jest mieszanką wszystkich!! kiedykolwiek żyjących tutaj ludzi. A nazywanie się "Słowianinem, Sarmatą czy Germanem to uproszczenie nie mające ani historycznego ani genealogicznego uzasadnienia. To nic, poza konieczną do udowodnienia z jakiegoś powodu ideologią. Pokaż całość