No ciekawe, jak Macron przyjechał kilka miesięcy temu do Wawy z taką sugestią, to go Tuskacz spuścił po brzytwie, a teraz już dyplomaci nie wykluczają takich scenariuszy. Hehe, ale będzie piękna katastrofa; wracamy do PRL i to jest tylko i wyłącznie wina tych dwóch szarpiących się plemion POPISu.