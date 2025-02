Przecież wielkie osuszanie wszystkiego i prostowanie rzek to robota PRL-u. Teraz dopłacają nawet do retencji.

Wielkie osuszanie i prostowanie rzek to projekt ponad systemowy - pozytywiści walili konia do tego już w XIX wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym ruszyły szerokie projekty, za PRLu to jazda bez trzymanki z hydrologią spuszczania wszystkiego do Bałtyku i przekształcania gruntów podmokłych w użytki rolne, ale niestety wraz z nadejściem III RP nic się nie zmieniło