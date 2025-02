Spokojnie. Pieniądze z USAID zainwestuje się w reklamy z parkami biało-czarnymi w jedynej słusznej kombinacji murzyna z białą kobietą i będziemy powoli przyzwyczajać Polaków do tego, że Polki będą boltzowane przez ciemnoskórych.

I tak zrobimy z europy jeden wielki multikulturalny śmietnik bez narodowości, bez tradycji, bez religii (chyba, że Islam).

Za to pełen uśmiechniętych tęczowych kolorowych osób. Od czasu do czasu gdzieś ktoś zginie w zamachu, ale tak jak to kiedyś posłanka Pokaż całość