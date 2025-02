za te plastikowe słomki to osoby co to promowały i wprowadziły powinny zostać wpakowane do więzienia. Dlatego, że w tym samym czasie, kiedy one już obowiązywały, korporacje dalej brną w pakowanie słodyczy w coraz większe warstwy folii. Dostałem czekoladki jakiś czas temu: opakowanie tekturowe, otwieram, dalej jest opakowanie z folii, no to otwieram. W środku każda czekoladka w osobną folię zapakowana, porozdzielane do tego tekturkami. Po co? I to ja mam chronić Pokaż całość