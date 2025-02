Mnie to ciekawi proces myślowy sędziego, który przyklepywał 34 zakaz… „Teraz musi się udać!”

ja z kolei sprawdziłbym grubość portfela za 1 zakazem i za 34 zakazem, czy to oskarżonego, czy sędziówniektórzy 10 000 zł to mogliby spalić na oczach ludzi i w sumie nawet by nie zauważyli że im coś z majątku znikło, ot drobne na piątek poszły z dymem