O jakiej dyplomacji i pomocy rządu chcecie liczyć, jak nadal dla naszego Państwa przedsiębiorca to potencjalny złodziej i oszust. A wsparcie finansowe to jest dla zagranicznych korporacji, gdzie na budowę fabryk są dotacje i zwolnienia z podatku a dla polskich firm co najwyżej wakacje od zus dla Właściciela raz w roku :)