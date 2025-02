Gdy Trump mówi, że UE traktuje USA "bardzo źle", to ma na myśli także ogromne koszty, jakie ponosimy sprowadzajac do Polski samochód używany z USA. Podatki to czesto 50% wartosci samochodu. Gdy republkanie sie o tym dowiedzieli to niedowierzali. Temat bedzie poruszany w negocjacjach Trumpa z UE.