chciałbym tylko wiedzieć co mają do powiedzenia lewacy, którzy darli mordę na cały internet, że jak tylko prorosyjski(!!!) Trump wygra wybory to napeeeewno odda Ukrainę za darmo tego samego dnia. A potem pewnie jeszcze zgłosi USA jako wasala rosji. Jakoś nic z tych bredni się nie spełniło. Jak wam teraz z tym? Gdzie jest ten wasz "prorosyjski" Trump? Tak jak wszystko co jest oskarżane o prorosyjskość: istnieje tylko w waszej chorej wyobraźni.