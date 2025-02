Moim zdaniem istnienie prawa nabycia nieruchomości przez zasiedzenie w złej wierze jest czymś kuriozalnym. Zauważcie, że coś takiego nie funkcjonuje w przypadku ruchomości - tutaj rzecz można nabyć przez zasiedzenie tylko w dobrej wierze. Ale jeśli "przygarniesz" czyjś laptop czy rower wiedząc, że ma on właściciela, który wcale nie chciał się go pozbyć to jest to po prostu kradzież. I tak samo powinno być w przypadku nieruchomości.