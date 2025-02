tldr Deszcze powodziowe we wrześniu zalały mi dwa pomieszczenia. Wystąpiłam o odszkodowanie z ubezpieczenia wspólnoty do uniqi. Wydłużyli termin. Mimo to brak decyzji w terminie. Reklamacja - brak odpowiedzi. Po moim telefonie jest decyzja na grosze z odszkodowania, bylebym się odczepiła. Moje odwołanie z załączonym kosztorysem pozostaje bez odpowiedzi w terminie. Sprawa powędrowała do Rzecznika Finansowego.