Według raportu niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe (DUH), Niemcy odgrywają kluczową rolę w imporcie skroplonego gazu ziemnego z Rosji do UE. Duże ilości LNG trafiają do Europy za pośrednictwem byłej spółki zależnej Gazpromu, Sefe napisał we wtorek portal tygodnika Spiegel.