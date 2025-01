Jak to nie zapłaci? Setki tysięcy. o ile nie miliony Polaków musi to płacić i to robią lub im komornik z kont ściąga zaległości wraz z odsetkami, a Jerzy Owsiak nie będzie płacić?

No ale OK, jego decyzja. Ciekaw natomiast jestem co będzie dalej, czy polskie państwo i system sądowy potraktuje go inaczej od zwykłych Polaków!

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■