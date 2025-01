Po przyjeździe policji na miejsce nie było poszkodowanych, jedynie kilka uszkodzonych pojazdów, zaparkowanych wzdłuż drogi.

Pokaż całość

Na tvn 24 jest artykuł o jakiejś awanturze w knajpie, na innym wideo widać dużą grupę typów na czarno ubranych.Wygląda mi to na jakieś porachunki, możliwe że jakaś ekipa wpadła kogoś wyjaśniać a typ wyjaśnił ich za pomocą samochodu xDGdyby poszkodowanymi byli przypadkowi ludzie to zostali by na miejscu zdarzenia, a jeśli się zwiatrowali to