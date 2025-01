I dzięki tej ustawie jak dzieciaki były katowane, bo nikt z urzędasów nie widział przemocy w rodzinie, tak dalej są bite i maltretowane.

Jedyne, w czym jest utrudnienie, to w tym, że normalny rodzic nie może pomagać w wycieczkach szkolnych, bo potrzebny kwit- czyli muszę iść do urzędu, wydać 30 zł za kwitek albo 20 za wersję cyfrową, stracić 2-3 h w urzędzie i mogę pojechać jako opiekun do kina. I to Pokaż całość