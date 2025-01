Dla tych co chcą wspierać gry które są historycznie poprawne, nie boją się trudnych tematów, nie traktują gracza jak idioty, polecsm już 4 lutego wychodzi kingdom come deliverance 2. Tytuł już trafił do recenzentów i wszyscy chwalą ta grę. Zdradzę że szef po wydaniu pierwszej części odpieral zarzuty płatków śniegu że nie ma murzynów w średniowiecznych Czechach.



Jak ktoś się odbił od 1 to tu jest duzo lepiej, nie znam opinie w Pokaż całość