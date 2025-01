Czy wy zauważyliście, że nasz rząd wali w słabe państwa i jest zdolny do zrywania relacji i wchodzenia na ścieżke wojenną, a wobec silniejszych wystawia dupę? Słowacja, Węgry to te słabe. Rosja, Izrael, USA czy Niemcy to te silne.

Z tymi słabymi państwami jeszcze można ubić interes dla nas korzystny, dla tych silnych jesteśmy poprostu frajerami.