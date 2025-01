O Ukrainie tylko tyle mieli do powiedzenia, że "trzeba zakończyć wojnę". Plus straszenie bronią jądrową przez Weidel.



A potem płynnie zaczęli sobie nawzajem kadzić: "ty nie lubisz jak ci kadzą - i ja też nie lubię! Tak, jesteśmy oboje tacy mądrzy."

Aż się zaczęli sami z siebie śmiać bo się zorientowali jak głupio to zabrzmiało.