Odkąd przejęli UPC nie dają mi spokoju. Mam umowę, która już od kilku lat jest na czas nieokreślony to za wszelką cenę chcą podpisać ze mną nową. Już nawet odcięli mi dostęp do swojego serwisu i jedyna opcja, żebym opłacił rachunek to mail z przekierowaniem do opłaty ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Na szczęście tmobile weszło ze swoim światłowodem i planuję się przenieść. 3 x taniej mi to wyjdzie Pokaż całość