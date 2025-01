Jest to typowy przejaw po prostu sprania dopaminowego mózgu który przyzwyczajony do takich zawyżonych dawek nie umie ani nic obejrzeć dłuższego, ani nie umie się skupić na dłuższym tekście. Są to dość powszechne współczesne problemy, ostatnio natrafiłam na artykuł, że w Polsce też zaczyna się pojawiać taki problem.



Penalizacja tiktokówa albo regulacja mediów wyszłaby na lepsze.