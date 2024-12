Mlekovita już nabiera wody w usta że to nie przeszło, i że oni nic nie winni. Danone to z tego co pamiętam Nestle więc mamy do czynienia z korpo które będzie mordowało za swoje przekonania. Zatem czekam. Jeżeli to prawda, spoko, ale jak nie, to Pani Ania pcha się w ostre sądowe g---o.