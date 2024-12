Oho, lewactwo kwiczy.

Słychać kwik lewactwa? - to może oznaczać tylko, że koalicja PiS i Konfederacji to dobry pomysł.

Oczywiście wolałby, żeby Konfederacja samodzielnie rządziła, ale to może za 2-3 wybory, koalicja z PiS może to nie optymalne wyjście, ale lepsze niż lewactwo panoszące się po Polsce.

A ból d--y lewaków, bezcenny.