Tak jak zapowiadałem parę miesięcy temu. Oto dłuższy film prezentujący mój projekt, który tworzę po godzinach od ponad 3 lat. Zaczynałem robić to na zasadzie, a co mi tam. No i rozrosło się to. Apka jest planowana na komputery i smartfony. W planach też są porty na VR na potrzeby Miasta Tarnów.