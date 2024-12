6 dni temu Sąd oddalił zarzuty kryminalne dla Trumpa, dziś Biden ułaskawia swojego syna, przy relatywnie niewielkim sprzeciwie Republikanów. To znak tego, że obydwie strony sporu politycznego dogadały się po wyborach. Obawiam się, że nie oznacza to nic dobrego dla Rosji, i chyba tam też to czują, skoro zwiększyli na następny rok budżet na 'obronę narodową'. OSW