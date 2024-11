Jedynie co potrafią to podnieść podatki. Większość tych radnych siedzi tam i głosuje jak wszyscy bo nawet nie wie o co chodzi. Zdecydowanie trudniej jest wymyślić lub zrobić tak żeby to ludziom pomóc ale to trzeba ruszyć głową. Ten kraj się robi anty ludzki i gdzie później wymagać od ludzi patriotyzmu. Niech kur… przestaną stawiać „ławeczki” za miliony itp to się pieniądze znajdą na wszystko.