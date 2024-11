Myślę, że to zbyt daleko idące wnioski. To by musiała być bardzo wąska, dosłownie kilku osobowa grupa osób, sprawujących władzę. Bardziej realne, że to efekt ludzkiej chciwości, bo nawet jak ktoś ma, to zazwyczaj chce więcej, ale nie na zasadzie, że specjalnie będzie kogoś odsuwać od dobrobytu, tylko będzie "redukował koszty" i "optymalizował wydatki", co właśnie prowadzi do zubożenia tych niżej w hierarchii i ograniczenia popytu, a więc spowalnia też rozwój gospodarczy Pokaż całość