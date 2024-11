Moje uwagi, grałem przez przeglądarkę internetową:

- koło jest na dole ucięte

- nawigacja pomiędzy panelami GUI jest niemożliwa (?) bez modyfikacja adresu URL. Tzn. nie ma przycisku powrotu do głównego menu albo wyjścia z gry.

- elementy po najechaniu myszką się nie zmieniają wizualnie, to jest łatwe w zrobieniu a robi dobre wrażenie

- ogólnie szata graficzna średnio mi się podoba, elementy bywają słabo widoczne

- co to znaczy "Wyszukiwanie rywali Pokaż całość