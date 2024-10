A wy jak macie możliwość pracy dla kraju po godzinach choćby przy sprzątaniu lasów to ile tej dobroci za darmo od siebie dajecie robaki??? Chłopaki ciężko wypracowali swoje sukcesy żeby narażać na ryzyko stawy i zarazem kontuzje swojej kariery bo poliaki muszą mieć do czego tatrę wypić… sprawdzić jak będą grać jak będą zarabiać a jak nie ma to sensu to dać możliwość budowania kadry nie o gwiazdy tylko chłopaków którym się Pokaż całość