Przecież to wstrzymanie prawa do azylu to jest "baju baju dla frajerów" zagrywka na kampanie prezydencką żeby czaskowski podebrał trochę prawakom elektoratu, gwarantuje wam że po wyborach prezydenckich rudy wyjdzie i powie: ja chciałem, sami widzieliście, ale glos społeczeństwa w postaci 38 organizacji pozarządowych(Pro-kremlowskich) i moja wrażliwość spowodowała zmianę zdania, to są biedni ludzie i trzeba im pomóc ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )