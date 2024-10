Mnie się zawsze podobało w grach czy to strategicznych czy wojennych gdzie było pokazane, że ludzie to surowiec do bezmyślnego mielenia, całkiem realnie jest tam na szczycie gdzie są ludzie co nas trzymają w garści, zacisną pięść i staniemy się surowcem np. do wygrywania wojen za wszelką cenę czyli własnego życia, im tam włos za to nie spadnie. Tak że nie tylko komunizm tak ma.