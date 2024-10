PiS musiał dbać o miejsca pracy, bo bez osłony medialnej ( pomijam TVP która nie była brana na poważnie) gdyby wskaźniki makro ekonomiczne rozbiły sobie ryj, to szybko by stracił władzę. Obecna władza pełna wyjebka, krysza z Brukseli na łamanie prawa, pełna osłona medialna, a jak się pod dupami pali to kreują mikro aferki z tubkami, a to Palikota wsadzą, a to itd. Kto pamięta poprzednie rządy PO to wie, że to Pokaż całość