A czego się spodziewaliście po starym komuchu?



I to o komuchu do którego część prawaczków, w tym sporo wspierających pewną partię na K, wali sobie do niego konia. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



No jak ktoś się bardziej interesuje tematem, to takie coś nie powinno dziwić i wie, że jego ugrupowanie i sojusznicy są mocno anty-zachodni.

W końcu jakiś rok temu latały filmiki jak Wiceprzewodniczący ichniejszego parlamentu z środowisk Pokaż całość