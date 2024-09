Jestem z Sopotu i mieszkam tu. To prawda. W bloku już zostało mało starych mieszkańców, a pojawiły sie mieszkania na krótki wynajem. Doprowadziło to do tego, że o 6 ktoś Ci próbuje wsadzać klucz i przekręcać zamek. Ty sie budzisz, bo myślisz, ze złodziej, a tu turyści, którym sie p------y mieszkania. Jeszcze dochodzi ciągły hałas. Generalnie masakra. Poniszczona i pomazana klatka. Grażynki z Januszami mają w------e, bo są Pany, a zazwyczaj to Pokaż całość