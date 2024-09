Wybierają te "księżniczki" łobuzów, a później wielki płacz...



Nie kpię i wiem, że to jest dla tej dziewczyny wielka tragedia, ale zbyt wiele znam takich sytuacji: on - gangus, imprezowicz, k------z robiący szemrane interesy, a ona - śmieszna blondynka z wargami jak glonojad, rzęsami x8 i sztucznymi cyckami. Z później płacz, bo "Misio" do pierdla poszedł i ona nie ma za co żyć.