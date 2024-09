Najlepsze jest, gdy na wałach na szybkiego gdy pali się pod dupą układają worki do wysokości kolan, czyli jakieś 60cm, i te 60 cm dodatkowej wysokości wystarcza, żeby uchronić się przed "falą tysiąclecia". To ja się pytam: czemu do cholery nie podniosą tych wałów o dodatkowy metr na stałe?? niech nasypią tam kamlotów i piachu i niech będą wyższe te wały o ten metr, to przez 1000 lat mamy spokój, tak?