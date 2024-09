problelm nie jest to ze kredyty sa drogie tylko to ze nieruchy sa nierpoporcjionalnei drogie do kredytow.

okazalo sie ze doslownie przez chwile bylby tanie kredyty + darmowa kaska od panstwa i nagle z cenami w------i w kosmos. Z blyskawicznym dostosowanie cen do kredytu. Ale tanie kredyty u nas to anomalia a nie standard. No i teraz kredytu powrocily do standardu czylu do tego ze sa drogie. A nierychy stoja. A dlaczego? Pokaż całość