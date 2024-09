niższy wiek emerytalny jest nagrodą za rodzenie dzieci. Nie ma dzieci to powinien być zrównany (nawet 67 dla obu płci, bo już jest problem z kasą na to). I odpowiednio po 2 lata niżej za każde dziecko do nawet do 4 dzieci - 59 lat.



Dodatkowo przyjrzeć się przywilejom różnych grup zawodowych i krusowi.



I nie wiem po co promować taką pseudoszkołę: "..Marzysz o karierze dziennikarza lub vloggera?.. Klasa gier - Twoja Pokaż całość