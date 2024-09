Na każdym kroku takie akcje są nagłaśniane wszędzie chyba gdzie się da, jakim trzeba być debilem, żeby dać się w to wkręcić, tym bardziej, że to nie jakiś osobnik w dużo starszym wieku.

PS.



Moja Babcia, mając 82 lata, nie dała się wkręcić, jak do niej ktoś dzwonił, że wnuczek miał wypadek, rozłączyła się, zadzwoniła do mnie i do siostry.

Siora pojechała ze zgłoszeniem na komendę w Katowicach, i co? Dostała po Pokaż całość